Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan teknoloji, bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan bizi karanlık bir labirente de sürüklüyor. Sosyal medya bağımlılığı bizi yalnızlaştırıyor; gerçek dostlukların yerini beğeniler ve retweet’ler alıyor. 2022 verilerine göre, Türkiye'de kullanıcıların %70'i günde 3 saatten fazla sosyal medyada. Peki, bu ekranlar karşılığında ne kaybettik? Aile sofralarında sessizlik, parkta yalnız gezinen çocuklar, bir çiftin el ele tutuşmak yerine ekranlara bakması…

Hatta bir araştırmaya göre, evli çiftler günde ortalama 4 saat ekran başında vakit geçirirken, birbirleriyle yalnızca 20 dakika sohbet ediyor. Çocuklar ise “senaryo yazma”, “rol yapma” ya da sokakta oyun kurma yerine “like toplama” yarışına çoktan girmiş durumda. Oyun değişti, ama kaybeden hâlâ insan.

Teknolojinin görünmeyen bir diğer bedeli ise zaman algımızın çöküşü. Eskiden saatler süren sohbetler, uzun yürüyüşler, sabır gerektiren mektuplar vardı. Şimdi ise 15 saniyelik videolar bile “sıkıcı” bulunabiliyor. Zaman hızlandı, ama hayat derinliğini kaybetti. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken, aslında hiçbir şeye gerçekten yetişemiyoruz.

Dijital dünyada mahremiyet ihlalleri sıradanlaşırken, verilerimiz ne kadar güvende? Her tıklama, her arama, her mesaj bir yerlerde depolanıyor. Büyük veri algoritmaları bizi manipüle ederken, tercihlerimizi, alışkanlıklarımızı ve hatta düşüncelerimizi şekillendiriyor. Facebook’un 2018’de patlak veren Cambridge Analytica skandalında 87 milyon kullanıcının verilerinin izinsiz kullanılması tesadüf değildi; bu, sistemin nasıl çalıştığının sadece görünen yüzüydü.

Peki dijital ayak izlerimizden gerçekten kaçabilir miyiz? Bir gün “geçmiş aramalarınız” yüzünden bir iş görüşmesinde elenmek… Ya da hiç fark etmediğiniz bir işlem nedeniyle kredi kartınızın bloke edilmesi… “Targeted ads” denen hedefli reklamlar ise artık bir pazarlama yöntemi değil, bir psikolojik harita. Algoritmalar, neye zaafınız olduğunu sizden önce biliyor ve sizi ekranda tutmak için o boşlukları ustaca kullanıyor.

Üstelik mesele sadece veri değil, ruh sağlığı. Siber zorbalık, linç kültürü ve manipülasyon özellikle gençler için ciddi bir tehdit. ABD’de her 5 gençten 1’i siber zorbalığa maruz kalıyor. Anlık bir tweet, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Dezenformasyon dalgaları ise toplumsal kutuplaşmayı körüklüyor. 2020 pandemisi sırasında sosyal medyada yayılan yanlış aşı bilgilerinin %30’unun ölümlere yol açtığı tespit edildi. Bilgi çağında yaşıyoruz ama doğruluk her zamankinden daha kırılgan.

Fiziksel sağlık da bu dijital kuşatmadan nasibini alıyor. Saatlerce mavi ışığa maruz kalan gözler, hareketsiz geçen günler, bozulan uyku düzeni… Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hareketsizlik, dünya genelinde yılda yaklaşık 5 milyon erken ölümden sorumlu. Teknoloji bir araç olmaktan çıkıp yaşam biçimine dönüştüğünde, bedelini bedenimiz ödüyor.

Burada asıl soru şu: Kontrol hâlâ bizde mi?

Yoksa teknolojiyi kullandığımızı sanırken, onun tarafından mı yönlendiriliyoruz?

Ne Yapabiliriz?

Dijital Detoks: Haftada en az 1 gün ekranları kapatalım, yüz yüze konuşalım. İtalya’da uygulanan “Telefonum Yok Haftası” kampanyası, gençleri yeniden sokağa çıkardı.

Mahremiyet Kalesi: Güçlü şifreler kullanalım, iki aşamalı doğrulamayı açalım, izleme izinlerini sınırlayalım.

Siber Savunma: Çocuklara yalnızca teknoloji kullanmayı değil, dijital şiddete karşı durmayı da öğretelim.

Hareket Vakti: Günde en az 30 dakika fiziksel aktiviteyi ekran süresinin önüne koyalım.

Düşünme Payı: Her uygulama için şu soruyu soralım: “Bu bana gerçekten ne kattı?”

Kolektif Bilinç: Dijital etik kuralları toplum olarak tartışalım. Estonya örneğinde olduğu gibi, her vatandaşa dijital haklar tanımlayalım.

Bir Örnek

Finlandiya, okullarda “dijital yetkinlik” dersini zorunlu hale getirdi. Sonuç? Gençler hem teknolojiyi etkin kullanıyor hem de sosyal becerilerde Avrupa’nın zirvesine oynuyor. Yani mesele teknolojiyle savaşmak değil, onu doğru öğretmek.

Dijital Gelecek İçin 3 Soru

Çocuklarımız ekranlar yüzünden “sosyal hafızasını” mı kaybediyor?

“Like” ekonomisi, gerçek değerlerimizi yavaş yavaş mı eritiyor?

Kontrolü geri almak için bireysel bir “teknoloji diyeti” şart mı?

Sonuç

Teknoloji büyük bir çelişki. Bizi bağlarken izole ediyor, bilgiye boğarken mahremiyetimizi kemiriyor. Çözüm teknolojiye sırt çevirmek değil; dengeyi yeniden kurmak. Belki de artık dijital dünyada değil, gerçek hayatta nefes alma zamanı gelmiştir. Çünkü insan, ekrana değil; insana bakarak büyür.

Sağlıcakla kalın.