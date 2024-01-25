Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı..

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri oldu.

İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.

NATO'ya girebilme konusunda Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç için tarihi görüşme geçtiğimiz günlerde yapıldı.

TBMM'den İsveç'e NATO onayı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin sonunda İsveç'in NATO’ya üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

55 milletvekili teklife 'ret' oyu verirken 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.

Böylece TBMM, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış oldu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Dünyanın yakından takip ettiği kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Resmi Gazete'deki karanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.