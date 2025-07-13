Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada da yoğun mesaisini sürdürecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri düzenlenecek.

FETÖ'cü hainlerin hedefi olan ve 3 kez bombalanan Meclis'te, 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki şehitler anıtına karanfil bırakacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını da yapacak.

Sonrasında Meclis Tören Salonunda 15 Temmuz Anma Töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende katılımcılara hitap edecek.

HEDEF, ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeleri içeren teklif olacak.

Teklifin amacı, enerji üretiminde yerlilik oranını artırmak. Enerji başta olmak üzere, ulaşım ve madencilik gibi stratejik sektörlerde yatırım süreçleri hızlandırılacak.

MADEN DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Böylece yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Madencilik alanında en dikkat çeken düzenleme, atıl durumdaki merkezlerin yeniden üretime kazandırılması.

Üretim yapmayan tesisler de kapatılacak. Yeni dönemde yatırım teminatı uygulamasına geçilecek. Bu teminatı karşılayan işletmeler üretim yapabilecek, denetimler ise sıklaştırılacak.