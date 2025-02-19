Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında çalışma takviminin belirlenmesi için ikinci kez toplandı.

Altınok, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta komisyonda seçim yapıldığını hatırlattı.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Altınok, komisyon olarak olayla ilgili tespitler yapacaklarını, benzer olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler ve yasal düzenlemeler için çalışacaklarını bildirdi.

Altınok, komisyonun çalışma süresinin 3 ay olduğunu, gerek görülmesi halinde bu sürenin bir ay daha uzatılabileceğini belirtti.

Olay nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını vurgulayan Altınok, yaşananların siyaset üstü bir konu olduğunu dile getirdi.

Altınok, yaşanan olayın herkesin ortak acısı ve kederi olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Bunun bir daha tekerrür etmemesi için, bu ve benzeri olayların memleketimizde bir daha yaşanmaması için nelerin yapılabileceği, tedbirlerin neler olacağı konusunda rapor sunacağız. Burası ceza mahkemesi değil. Suçlu veya suçluları tespit etme yeri değil. Olayın durumunu, olayın nasıl meydana geldiğini, kurum ve kuruluşların olayın meydana gelme noktasındaki eksiklikleri, yaptıkları veya yapamadıklarının tespitini, sonuçta da bir daha bu gibi olayların meydana gelmemesi için neler yapılabileceğinin tartışmasını ve değerlendirmesini yapacağız. Olayın vahametini ilgili kurumlardan dinledikten sonra olayın vuku bulduğu bölgeye, Kartalkaya'ya giderek yerinde inceleme yapmak istiyoruz."

"Burada parti siyaseti yapmak vicdana sığacak iş değil"

Altınok, çalışmalar sonrasında TBMM Genel Kurulunun ve milletin huzuruna sonuçlarla çıkmayı arzu ettiklerini belirtti.

Anayasa ve İçtüzük'te komisyonun neler yapabileceğinin yazdığına işaret eden Altınok, "Burada parti siyaseti yapmak vicdana sığacak iş değil. Orada hayatını kaybedenleri, kendi evlatlarımız gibi değerlendiriyoruz. Bu ateş kolay kolay sönecek bir ateş değil. 78 kişinin feryatlarını alevlerin arasında duymak yüreklerin kabul edebileceği, sindirebileceği olay değil." dedi.

Altınok, konuyla ilgili İçişleri, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Adalet bakanlıklarından uzman görevlendirilmesinin talep edileceğini bildirdi.

Selami Altınok'un açıklamalarının ardından komisyon üyesi milletvekilleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, olayın aydınlatılmasının ve komisyonun çalışmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Yaşananların açığa çıkarılması gerektiğini dile getiren Çorabatır, komisyonda, vicdana hitap edebilecek sonuç ortaya konulacağını inandığını ifade etti.

"85 milyon insanın sorumluluğu sırtımızdadır"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de komisyonun parti ayrımı gözetmeden çalışma yapacağını söyledi.

Fedakarlıktan ve çalışmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Işıkver, "Türkiye'ye ışık tutacak, benzer faciaları engelleyecek çalışmanın ortaya konulacağına inanıyorum. 85 milyon insanın sorumluluğu sırtımızdadır." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da olayın aydınlatılması için tüm milletvekillerinin çalışacağına işaret etti.

Yangın mevzuatının ve denetim mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kurt, "Benzer trajedilerin yaşanmaması için önlemlerin alınması, standartların üst seviyeye çıkarılması hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Kurt, otellerde yangın merdivenlerinin özellikli olması gerektiğini, yangın çıkan otelde bunun görülmediğini dile getirdi.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de komisyonun sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

Komisyonun bir mahkeme olmadığını belirten Hülakü, yaşananlardan ders alınmadığını, yangında ihmaller zincirinin bulunduğunu söyledi.

"Otellerin ve diğer binaların yangın güvenliğine geçmesi sağlanmalı"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da İçişleri Bakanlığının hazırladığı ön raporun istenmesini talep etti.

Türkiye'nin gözünün, kulağının komisyonda olduğunu belirten Uz, benzer olayların son bulması gerektiğini kaydetti.

Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da denetim noktasında eksiklikler olduğuna dikkati çekti.

Denetim sıklığının artırılmasını isteyen Avşar, "Otellerin ve diğer binaların yangın güvenliğine geçmesi sağlanmalı. Yangın güvenliği standartlarının sürekli ve güncel tutulması hedeflenmelidir." dedi.

Daha sonra belirlenen çalışma takvimine göre Komisyon, 25 Şubat Salı günü AFAD yetkililerini dinleyece