Tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, Van Gölü çevresindeki tarihi zenginlikleri ve Mimar Sinan'ın bölgedeki izlerini anlatan bir video paylaştı. Uğurluel, Van Gölü çevresindeki tarihi zenginlikleri ve Mimar Sinan'ın bölgedeki izlerini anlattı.

Uğurluel, Mimar Sinan'ın askerlikten mimarlığa geçiş sürecini ve Van Gölü'nde yaptığı önemli çalışmaları detaylı bir şekilde ele aldı.

Mimar Sinan'ın askerlikten mimarlığa geçişini, Van Gölü'nde gemiler inşa etmesini, Prut Nehri'nde köprü yapmasını ve sonunda Adilcevaz'daki Zalpaşa Külliyesi'ni tasarlama sürecini anlatıyor.

Uğurluel, bu dönemde Sinan'ın askerlikteki yeteneklerinin, mimarlık kariyerine nasıl katkı sağladığına dair bilgiler verirken, özellikle, Kanuni'nin Safevi İran Seferi sırasında Van Gölü'nün kıyısına kadar gelindiğini ve ordunun gölü geçmek için gemilere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uğurluel, “Mimar Sinan başlarda askerdi, sonradan mimar oldu. 1538 yılında Kanuni’nin Karaboğdan Seferinde Zemberekçibaşı yani yüzbaşı rütbesi ile katılmıştı. İşte o 1538 seferinden kısa bir süre evvel Kanuni Sultan Süleyman’ın Safevi İran seferine katıldı. Van Gölü’nün kıyısına kadar geldiler, gölü orduyla geçmeleri söz konusu olmalıydı bunun için de burada, limanda tam üç tane gemi yaptı. Mimar Sinan o zamanlar askerdi, Kayseri Ağırnaslı, marangozluk anlamında çok ciddi bir altyapısı vardı ve bu gemileri yapınca Hüsrev Paşa’nın dikkatini çekiyor. Bu Prut nehri üzerinde Karaboğdan Seferinde ordu mimarları bir taş köprü yapamayınca hemen aklına Zemberekçibaşı Sinan geliyor. Mimar Sinan o zamanlar bir taş köprü yapıyor ve yıllar sonra yeniden yolu Van’a düşüyor.” ifadelerini kullanarak Mimar Sinan'ın Van ile olan bağına dikkat çekti.

Van Gölü çevresindeki her bir şehrin, güney sahil kasabalarına taş çıkaracak kadar güzel, manzaralı ve tarih koktuğunu dile getiren Uğurluel, bölgenin turistik potansiyeline de değindi.