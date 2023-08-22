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Brent petroldeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu nedenle özellikle Türkiye'de benzin, motorin ve LPG ücretlerinde iniş ve çıkışlar yaşanıyor.

Tabela ise sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Son zamanlarda art arda gelen zamlar tepki çekerken, motorin grubunda tabela bir kez daha değişti.

Motorin 1 TL zamlandı

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının düşmesiyle, motorin grubuna 1 lira 52 kuruş indirim uygulanmıştı.

Benzin grubunda ise bir süredir herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.80 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 37.74 liradan satılıyor. Ensonhaber