Wanhaber / Ramazan Çetin

İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Samancılar Sitesi’nde önceki gece korkutan bir yangın meydana geldi. Büyük çabalar sonucu söz konusu yangın söndürülürken, esnaflara geçmiş olsun ziyaretleri de gerçekleştirildi.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yangının çıktığı Samancılar Sitesi’ni ziyaret ederek buradaki esnaflarla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete Süer ile birlikte VANTB meclis üyeleri de katıldı.

Alanda yapılan incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Süer; “Esnaflarımızın mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.