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Kavurucu sıcakların etkisiyle göl ve barajlarda kuraklık çanları çalıyor.

Kış döneminin mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte azalan yağışlar nehirleri de etkiliyor.

Türkiye’nin 4’üncü, içme suyu bakımından 2’nci büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde de su sıkıntısı yaşanıyor.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından yapılan ölçümde, Eğirdir Gölü su kotu seviyesinin 914,83 metre olduğu açıklandı.

18 günde 18 santimetre daha azaldı

Eğirdir Gölü için 'kritik su kotu' seviyesi olan 914,74 metreye sadece 9 santimetre kaldığı öğrenildi.

Havaların sıcak ve kurak gitmesi, tarımsal sulama sezonunun açılmasıyla gölde su seviyesi 18 günde 18 santimetre daha azaldı.

"914,74 metreye göre 9 santimetre kaldı"

Acilen Kapalı Devre Sulama sisteminin yapılıp, faaliyete geçirilmesini ve su tasarrufunun önemine değinen EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, şöyle dedi:

Gölümüz 18 günde 18 santimetre düşüş yaşadı. Temmuz ayı boyunca günlük 1 santimetre çekilme var. Geçen yıl 29 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğumuz ölçüme göre de 39 santimetre seviye kaybı yaşamış durumdayız.

Geçen yıl Ağustos ayında günlük ortalama 0,7 santimetre düşüş yaşanmış. Aynı şekilde olacak olursa 20-22 santimetre daha düşüş yaşayabiliriz. Göl, kritik noktaya doğru yaklaşmakta.

Eğirdir Gölü özel hükümlerine göre 914,74 metreye göre 9 santimetre kaldı. Su azaldıkça Eğirdir Gölü'müzde de yoğun bir otlanma meydana gelmekte.

Bütün tedbirler hızlı bir şekilde kapalı devre sulama sistemine geçilmesinde fayda yarar var. İllaki su tasarrufu yapmamız gerekiyor.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını da sözlerine ekledi.İHA