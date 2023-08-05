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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Yaralıların arasında basın mensupları da bulunuyor. İşte detaylar...

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, araçlarda hasar oluştu. (AA/İHA-DHA)