Fenerbahçe Beko-Monaco Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta?

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FENERBAHÇE BEKO - MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Monaco EuroLeague maçı 2 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.