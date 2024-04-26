Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da bugün bazı ilçelerde öğle saatlerinde aralıklı yağış beklentisi var.

Meteoroloji, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın güney ilçeleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 21

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı ve az bulutlu