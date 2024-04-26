Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van’da bugün bazı ilçelerde öğle saatlerinde aralıklı yağış beklentisi var.
Meteoroloji, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Van'ın güney ilçeleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 21
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Parçalı ve az bulutlu