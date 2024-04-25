28 Nisan Pazar günü kendi sahasında Ankara Demirspor’u ağırlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Seyirciden yoksun olarak maça çıkacak olan Acnturk Sigorta Van Spor FK, hanesine 3 puan yazdırarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan Acnturk Sigorta Van Spor FK – Ankara Demirspor maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Buna göre maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu’nun yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Lütfullah Aslan görev alacak.

Van Spor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maç saat 15.00’te başlayacak.

Bu maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor FK 75 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Ankara Demirspor ise 47 puanla 8. sırada bulunuyor.