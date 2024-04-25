Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 202 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 305'e, yaralı sayısının da 77 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tulkerim, Ramallah, El Halil ve Kudüs'te düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 455'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bölgelerdeki altyapıya ve mülklere zarar verdiği, Filistinlileri darbettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu ve evlerini tahrip ettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor. Bölgede, İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu

İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Vadi Gazze Köprüsü'ne yönelik saldırısında 4 Filistinli yaşamını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda hedef alınan bir evin enkazından bir Filistinlinin naaşını çıkardı.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki El-Beled el-Kadim Camisini hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine semtinde bir evi bombalaması sonucu aralarında gazeteci Muhammed Bessam el-Cemel'in de bulunduğu 5 Filistinli öldü.

Refah'ın kuzeyindeki El-Musabah bölgesindeki Ebu Arar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Hirbe el-Ades bölgesi ve Eş-Şabura Mülteci Kampı'ndaki iki tarım arazisini hedef alması sonucu yaralanan çok sayıda Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Gazze kentindeki Zeytun, Tel el-Hava, Şeyh Aclin ve Er-Rimal mahallelerini bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli yaralandı.

İsrail Savaş Kabinesi'nin Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için toplandığı bildirildi

İsrail basınında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının Tel Aviv'de yapıldığı aktarıldı.

Toplantıda, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısının ele alınacağı ifade edildi.

Savaş Kabinesi toplantısının ardından Güvenlik Kabinesi'nin de aynı gündemle bir araya geleceği kaydedildi.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.