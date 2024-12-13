Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 434 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 40 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 875'e, yaralı sayısının da 106 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'de toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 8 kişi öldü

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batı kesiminde de sivillerin bulunduğu alana düzenlenen hava saldırında, en az 4 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralanan oldu.

UNRWA: Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 30 kişinin öldüğünü belirten Wateridge, olay yerinde insanların hala enkaz altında olduğunu gösteren korkunç görüntülere tanık olduklarını söyledi.

Wateridge, "Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç. Tüm insani yardım görevlileri için bu koşullarda çalışmayı sürdürmek çok zor. Gazze şu anda dünyadaki kişi başına en fazla ampüte çocuk sayısına sahip. Birçok kişi bu gibi saldırılarda uzuvlarını kaybediyor." dedi.

Gazze'deki hastanelerin çok kötü koşullarda olduğunu ve yeterli hizmeti sağlayamadığını ifade eden Wateridge, birçok kişinin tedavi edilebilir hastalıklar dolayısıyla öldüğünü kaydetti.

Wateridge, Gazze'deki nüfusun çoğunun çadırlar veya derme çatma barınaklarda yaşadığını kaydederek "İnsanları koruyacak bir binaları yok. Sadece son 4 ayda yaklaşık 19 bin çocuk akut yetersiz beslenme dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Bu, yılın başında gördüğümüz yetersiz beslenme vakalarının neredeyse iki katı." diye konuştu.

Gazze'de mevcut durumun her zamankinden daha kötü olduğunu vurgulayan Wateridge, insanların gıda, temiz su, ilaç ve sanitasyon gibi ihtiyaçlarının olduğuna işaret etti.