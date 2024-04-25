Yalım Erez Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulan yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun açılışında konuşan Van Valisi Ozan Balcı, Vanlılara hizmet etmekten, Van'ı geleceğe hazırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yüzme havuzu ve spor salonunun çok güzel bir yatırım olduğunu belirten Balcı, "Bu yatırımlar kadınlara, çocuklara, gençlere büyük katkı sağlayacak. Bu harcadığımız paralar, devletin gerçek sahibi olan milletin parasıdır. Biz de bunu devletin gerçek sahibi milletimize harcamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Kentte daha önce 4 havuz vardı. Biz 13 tane daha yaptık. 13 tane daha yapacağız" diyen Balcı, şunları kaydetti:

"23 spor salonu yaptık. 23 tane daha yapacağız. 111 anaokulu yaptık. 7 tanesinin inşaatı sürüyor. Anneler mutlu olacak ve çocuklarımızın eğitimine büyük katkı sağlayacak. İnşallah 111 tane daha yapacağız. Yılgınlık, bahane üretmek yok. Memleket ve millet sevgisiyle beraber, aşkla, şevkle hizmet ediyoruz. 300 okulun bahçesine voleybol, basketbol sahası yaptık. Okullarımızın bahçesine 75 halı saha yaptık. Sporcu fabrikası açtık. 13 ilçemize voleybol, basketbol, tenis kortu, halı sahadan oluşan tesisler kurduk. 50 milyon liralık spor malzemesini okullara dağıttık."

Balcı, daha sonra yüzme havuzundaki çocuklar ve kapalı spor salonundaki genç sporcularla bir araya geldi.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, kurum müdürleri ve aileler katıldı.