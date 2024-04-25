VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin üreme döneminde yapacağı göç öncesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, göç öncesi tatlı su kaynaklarında sıcaklık ölçümü yaparken, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik de tedbirlerini artırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yıllardır aldıkları tedbir ve yaptıkları denetimler sonucu 15 yıl önce 18 santim olan inci kefali balığı boyunun şu an 24 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.