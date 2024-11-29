İçişleri Bakanlığı, Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıklamasının üzerine ilçede protestolar başladı. Belediye binası önünde toplanan DEM Partililer, atama kararına tepki gösterdi.

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin Muhabir: Ramazan Çetin