Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Müftüoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Ağrı’dan Van’a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmeye çalışan 06 CUS 088 plakalı Skoda marka otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumları ağır olduğu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.