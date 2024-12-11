Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınması üzerine harekete geçti. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli aracı tespit etmiş olup, araç ve araç içerisinde bulunan iki şahsın yapılan üst aramalarında, ayakkabılarının içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 adet 24 ayar 1 kilogram olmak üzere 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA