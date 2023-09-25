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Saadet Partisi Van İl Başkanlığı’nda yapılan törende, görevlendirme belgesini İl Başkanı Özay İlhan’dan alan Talha Abasigil, Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine başladı.

TALHA ABASİGİL KİMDİR?

1 Temmuz 2002 tarihinde Van Merkez'de doğdu. İlk ve ortaokul tahsilini Hüsrevpaşa ilk ve ortaokulunda, lise tahsilini ise Özel Final Eğitim Kurumunda tamamladı. 2020 yılında Gaziantep Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümünü kazandı.

Hâlihazırda Üniversite öğrenimine, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinde devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep ve Van Şubesi Üniversite Komisyonlarında çeşitli birimlerde görev aldı.

Van bölge gazetesi