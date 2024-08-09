Katalog suçları işlediği gerekçesiyle Instagram platformunun BTK tarafından erişim engeliyle karşılaşması sonrasında YouTube kapanacak mı? Instagram açılacak mı? Facebook, Twitter ne zaman kapanacak? Sosyal medya Türkiye'de tamamen yasaklanacak mı? Gibi soruların cevapları araştırmaya başlandı.

Son dakika sosyal medya neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, açılmayacak mı, sosyal medya hangi ülkelerde yasak, Türkiye'de yasaklanacak mı? Gibi soruların cevapları ve çok daha fazlası Türkiye'de sayıları milyonları bulan sosyal medya kullanıcıları tarafından Google arama motoru başta olmak üzere sosyal medya platformlarında araştırmaya başlandı.

Bilindiği gibi Instagram platformu BTK kararı ile katalog suçları işlediği gerekçesi ile tamamen erişime kapatıldı. bu gelişmeden sonra YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat gibi sosyal medya devlerinin tamamı ne zaman kapanacak, kapatılacak mı, erişim engeli ne zaman gelecek 2024? Gibi sorular sorulmaya başlandı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamalarına baktığımızda Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında katalog suçlar başta olmak üzere pek çok suç türünün işlendiği ve bu gerekçeler doğrultusunda Instagram'ın kapatıldığı belirtildi.

Türkiye'de sosyal medya tamamen kapanacak mı yoksa bazı sosyal medya platformları açık mı bırakılacak? Hangi mecralar kapanacak, sosyal medya hangi ülkelerde yasak? Türkiye'de sosyal medya kalkacak mı, kapanacak mı? Gibi soruların cevapları ve çok daha fazlasını haberimizde bulacaksınız.

Katalog suçlar neler, hangi katalog suçlar Instagram'ın kapanmasına sebep oldu, Instagram'da işlenen hangi suçlar bu platformun kapanmasına sebep oldu? Tabii bu soruların cevaplarını kesin ve net bir şekilde BTK’nın açıklaması gerekiyor. Fakat onun öncesinde sosyal medyanın Türkiye'de tamamen kapatılacağı ile alakalı yapılan resmi bir açıklama yoktur. Bu nedenle sadece bazı suç türlerinin işlendiği gerekçesiyle BTK başta olmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu çeşitli açıklamalar yapmaktadır.