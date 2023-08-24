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WanHaber – ÖZEL

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Yozgat’ın Sorgun ilçesine atandı.

Van’dan ayrılmadan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Aydın, ilçede yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Sabah saatlerinde basınla buluşan Aydın, ilk olarak Hüsrev Paşa Parkı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HÜSREV PAŞA PARKI HİZMETE AÇILACAK”

Van’ın tek 8 kulvarlı atletizm pisti yapımının devam ettiğini belirten Aydın, “Eksikleri tamamlanınca açılmaya hazır hale gelecektir. Burası hem ulusal hem de uluslararası müsabakaların yapılmasına uygun bir yerdir. Belediyenin öz kaynaklarıyla tamamlamaya çalışıyoruz. 15 dönüm üzerine kurulu bir alan yaptık ve içerisinde bin kişilik tribünümüz var. 1 adet sırıkla atlama, 3 adım, çekiç ve gülle gibi birçok dal bulunuyor. Van’a ve ülkeye hizmet edecek bir yer yapıyoruz. İleri süreçlerde de kapasitesi artabilir. Öte yandan Hüsrev Paşa parkı da önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Burası 90 bin metrekare üzerine kuruludur. İçerisinde halı saha, 2 tane tenis kortu, 2 tane basketbol ve voleybol kortu, ilin tek kapalı çocuk eğlence merkezi ve mini golf sahası gibi birçok proje yer alıyor” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZI GÖLLE BULUŞTURACAĞIZ”

Sahil bandı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, “1’nci etap projemiz 110 dönümden oluşuyor. 2’nci etap ise 120 dönümden oluşuyor. Sahil bandı 230 dönümden oluşacak. Bu sene 110 dönümü bitiyor. İçerisinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu, 75 bin metre yeşil alan, otopark, çocuk eğlence alanları, piknik yerleri, bebek bakım odaları, tiyatro sahne yeri ve daha birçok çalışmanın yer aldığı bir alan olacak. Edremit’te oluşacak yoğunluğun bir kısmının buralara kayacağını düşünüyoruz. Van’ın en gözde yerlerinden bir tanesi olacak. 1 buçuk ay sonra bitirme öngörümüz var. Vatandaşlarımızı gölle buluşturacağız. Hem akşam hem de gündüz vakitlerinde güzel bir hizmet verecek” şeklinde konuştu.

“FLAMİNGO FESTİVALLERİ TEKRAR YAPILABİLİR”

Flamingo park yapımını yerinde inceleyen Aydın, “Van Gölü hem ülkemizin hem de kentimizin büyük bir değeridir. Erçek Gölü de biraz bunun gölgesinde kalıyor ama en az Van Gölü kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Hem yaşamsal hem de temizliği anlamında gerçekten çok önemli yer. Biz de burada Flamingo park yapıyoruz. Burası 13 dönüm üzerine kurulu ve içerisinde kafe, seyir terası, oyun alanları, spor alanları, piknik alanları olmak üzere birçok alandan oluşuyor. Bu parkımızın, Özalp ve Saray’a hitap eden bir konumu var. Bu parkla Erçek Gölü’nün değerini bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Çevre dostu bir park ve tamamen yeşil alandan oluşuyor. 1 ay sonra halkın hizmetine açmayı planlıyoruz. Eskiden olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de flamingo festivalleri çok güzel bir şekilde yapılabilir. Pandemiden dolayı iki yıldır yapılmayan festivaller bundan sonra yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK AKADEMİSİ BİNASI YAPILIYOR”

Kaymakam Aydın, “İpekyolu Belediyemiz Türkiye’de örnek olacak bir çocuk akademisi projesini hazırlıyor. Buranın üzerinde özel bir çalışma yaptık ve yüksek kat planı var. Çocukların daha refah bir ortamda düşünmelerini sağlamak amacıyla böyle bir planlama yaptık. İçerisinde dikkat toplama, yabancı dil, müzik, resim ve düşler atölyesi yer alıyor. Bunun yanında oyun odası, kütüphane, bale ve jimnastik odasıyla beraber bir kompleks niteliğinde bir çalışma ortamı hazırladık. Çocuklarımız burada ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alacaklar. Bu proje ülkede sosyal belediyecilik alanında bir ilk özelliğini taşıyacak. Van’daki tüm çocuklarımıza bu anlamda ulaşmaya çalışacağız.” dedi.

“GARAJ AMİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Bostaniçi Mahallesi’nde yapılan garaj amirliği ve atık merkezi alanında da inceleme ve değerlendirmelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet verecek olan bu merkezde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Garaj amirliğinde 300 m² idari bina, 600 m² hangar, 180 m² araç yıkama ve yakıt alanı, 450 m² araç bakım onarım alanları yer alacak. Bu alana bir de ilçemiz için atık merkezi kurmayı planladık. Bu alanda 225 m² depo alanı, 2000 geçici atık depolama alanı ve 1000 m² alanda ise 13 çeşit atığın ayrıştırılması sağlanacak. Proje alanında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bittiğinde ilçemize çok verimli olacak bir alan inşa ediyoruz” diye kaydetti.

“BİLİM MERKEZİ YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Bilim Merkezi’nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, “Şerefiye Mahallesi’nde inşasına başlanan Bilim Merkezi, taban alanı 2200 m², toplam inşaat alanı ise 4000 m² bir alanı kapsıyor. Gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü imkanın oluşturulacağını söyleyebilirim. Tüm hizmetlerin merkezinde öğrenci ve gençlerimiz yer alacak. Onların spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Van’da ilk olacak “Bilim Merkezi” de bu çalışmalarımızdan biri. 50 kişilik planetaryum kapasiteli Bilim Merkezimizde 1300 m² deney ve simülasyon salonu, 150 m² dijital kütüphane, 100 m² çok amaçlı salon, 2 adet bilim laboratuvarı ile metal, ahşap ve boya atölyelerini içinde barındırıyor. Van'da yaşayan tüm hemşehrilerimize farklı bir ufuk açacak bu merkezin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Basın mensupları ile birlikte çalışmaları yerinde incelendikten sonra yemek programına geçen İhsan Emre Aydın, iyi dileklerde bulunarak, Van’a veda edeceğini söyledi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci