Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 3'e düşerken seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.
ADAYLAR KAMPANYALARINI NEREDE BİTİRECEK?
Büyük bir heyecanla beklenen seçimler öncesi Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programları netleşti.
ERDOĞAN AKŞAM NAMAZINI AYASOFYA'DA KILACAK
Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayacak olan Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından Ayasofya’ya geçecek.
Akşam namazını Ayasofya’da kılacak olan Erdoğan, seçim programını sonlandıracak.
KILIÇDAROĞLU'NUN SON DURAĞI ANITKABİR
Final mitingini Ankara’da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programı ise Anıtkabir ziyareti olacak.
Kılıçdaroğlu’nun seçim programı da saat 14:00’te gerçekleşecek Anıtkabir ziyaretinin ardından son bulacak.
süperhaber