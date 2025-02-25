Van'ın Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 26.02.2025 Çarşamba günü (yarın) ilçe geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili duyuru yayınlayan Özalp ve Çaldıran Kaymakamlığı, engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

İşte Özalp, Saray ve Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan o açıklama:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 26.02.2025 Çarşamba günü (yarın) ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir.) Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.