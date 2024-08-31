Narin Güran Vakasında Çarpıcı Gelişmeler: Anne de Gözaltında!

Gözaltı Zinciri Kırılmadı: Anne de Yakalandı

Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı; 11 gündür kayıp olan Narin’in Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amcası S.G.'den sonra annesi Yüksel Güran da gözaltına alındı. Bu hareket, soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve aile üyeleri üzerindeki şüphelerin arttığını gösteriyor.

DNA Testleri ve Şüpheler Arttı

Narin Güran’ın kaybolduğu günün ardından, amca S.G.’nin telefonunun 1 saat kapalı kaldığı tespit edildiği için gözaltına alındığı belirtilirken, anne Yüksel Güran’ın da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınması dikkat çekti. Şimdi, anne ve babadan alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması, olayın aydınlatılmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şüpheler Yayılıyor: Anne'nin Açıklamaları Soru İşaretlerine Neden Oldu

Yüksel Güran, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, oğlunun askere gitmeden önce tütün içtiği ve bir köpeğe zarar verdiği iddialarını gündeme getirdi. Güran’ın bu açıklamaları, olayla ilgili şüpheleri artırdı ve ağabey E.G.’nin gözaltına alınmasına neden oldu. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda E.G.’nin serbest bırakılması, olayın karmaşıklığını ortaya koydu.

Arama Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Narin Güran’ın kaybolduğu saatlerde geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Ayrıca, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Şu ana kadar toplamda 12 bin 565 araç incelendi, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alan tarandı. Ekiplerin bu yoğun çalışmaları, kaybolan Narin’i bulma umudunu sürdürüyor.

Soruşturma Derinleşiyor: Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili olarak hem ailenin hem de çevrenin sorgulanması, olayın derinlemesine incelendiğini gösteriyor. Gözaltı işlemlerinin ve DNA testlerinin sonuçları, soruşturmanın yönünü belirleyecek ve yeni gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu süreçte, kamuoyunun dikkatle takip ettiği davada, adli makamların ortaya çıkaracağı sonuçlar merakla bekleniyor.