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ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti.

Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Karar oy birliğiyle alındı.

Beklentiler karşılandı

Ekonomistlerin beklentisi de 25 baz puanlık artış olması yönündeydi.

Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi.

Faizleri değiştirmeme kararı alınmıştı

Fed 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle Haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı.

Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğü mesajını vermişti.

ABD’de son açıklanan haziran ayı enflasyonu, yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

ensonhaber