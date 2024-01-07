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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından kurulan ve Türkiye’de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Bingöl’ün Solhan ilçesinde açtı. Açılış programına; Solhan Kaymakamı Muhammet Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Laloğlu, İlçe Milli eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Solhan Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, TVF Bakan Vekili Alper Alper Sedat Aslandaş, Voleybol İl Temsilcisi Zeki Erkuş TVF Fabrika Voleybol Koordinatörü Fuat Fırat antrenörler ve sporcular katıldı. Açılış programı öncesi sporculara malzeme desteği yapıldı.

Solhan Fabrika Voleybol, 7 Ocak 2024 tarihi itibariyle her hafta sonu günleri Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetlerini sürdürecek.