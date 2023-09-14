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Üretim ekonomisine verilen destekle birlikte şirket ve firmaların kazançları arttı.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile oluşturduğu 2022 yılına ilişkin sektör bilançoları raporunu açıkladı.

Raporun sonuçlarına göre, 2022 yılında mercek altına alınan 17 sektörün toplam aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 69 artışla 26 trilyon 351 milyar liraya, özkaynak toplamı yüzde 93 artışla 7 trilyon 551 milyar liraya, net satışları yüzde 113 artışla 31 trilyon 466 milyar liraya, toplam net dönem kârları ise yüzde 423 artışla 1 trilyon 511 milyar liraya ulaştı.

Yine raporun sunduğu genel tabloya bakıldığında, mercek altına alınan 17 sektörden 15’inin 2022 yılını net kâr ile kapattı.

Yalnızca 2 sektörün yılı zararla tamamladığı görüldü.

Ortalamaların çok üzerinde seyretti: 17 sektörün aktif büyüklüğü yüzde 423 arttı

Sektörlerin aktif kârlılığının yüzde 5,74, özkaynak kârlılığının yüzde 20,02, net satış kârlılığının ise yüzde 4,9 ile hem önceki yılın hem de tarihsel ortalamaların çok üzerinde seyrettiği göze çarpıyor.

Buna göre en fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı.

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2022 yılı için yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.

Aktif büyüklükte imalat sektörü önde

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 18 trilyon 800 milyar 514 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 7 trilyon 551 milyar 95 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 5 trilyon 976 milyar 106 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 1 trilyon 589 milyar 075 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 581 milyar 164 milyon TL ile de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü takip etti.

En yüksek net kâr da imalat sektöründe oldu

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon TL ile en yüksek net kâr elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon TL net kâr elde etti.

Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon TL ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon TL net zarar ile tamamladı.

En yüksek yurt dışı satış imalat sektöründe gerçekleşti

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 62 milyon oldu.

2022'de firmaların net satış ve faaliyet kârları arttı

Sektör Bilançolarını kapsayan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon TL, toplam faaliyet kârı ise 2 trilyon 370 milyar 048 milyon TL olarak gerçekleşti.

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