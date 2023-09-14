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WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Bir süredir gündeme gelen Van Aksa'daki kuyruk çilesi tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Meydana gelen yoğunluk sonrası vatandaşların tepki göstermesi sonrası alınan kararla Van Aksa’daki vezne sayısı 8'den 12'ye çıkarılmıştı.

Arttırılan vezne sayısı ile oluşan yoğunluğun minimuma indirilmesi hedeflenirken, sabahın erken saatlerinde oluşan yoğunluğun devam ettiği gözlendi.

Van Aksa önünde meydana gelen yoğunluğa ilişkin bir çok kesimden eleştiri gelirken, bir açıklamada Vangölü Aktivistleri Derneği'nden geldi.

Vangölü Aktivistleri Derneği, 2020 yılı Aralık ayında Van Aksa önündeki yoğunluğu gösteren bir paylaşımı yeniden gündeme getirerek, "2020 yılından bu yana değişen bir şey yok, vezne sayılarının artışı sorunu çözmez. Van, metropol bir kent. Yeni şubeler açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.