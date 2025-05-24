Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 900 bin 546 oldu.

2025 yılı Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul 1 milyon 583 bin 204 ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Antalya 1 milyon 124 bin 753 ziyaretçi ile ikinci, Edirne 370 bin 867 kişi ile üçüncü, Muğla 189 bin 213 kişi ile dördüncü, İzmir ise 122 bin 240 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Van, bu dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bulunduğu iller arasında 45 bin 410 kişi ile 9. sırada yer aldı.

Bu dönemde Van’a hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1, kara yolu ile gelen ziyaretçi sayısı 44 bin 381, demiryolu ile gelen ziyaretçi sayısı ise bin 28 olarak açıklandı.

Bir önceki ayda Van’a toplam 56 bin 81 yabancı ziyaretçi gelmişti. Bu durum, Nisan ayında ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 19’luk bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Yüzde 19’luk bu azalma, Van’ın sınır kapılarından giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor.