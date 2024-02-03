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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruların bugün başladığını belirterek, “Yoğun bir tempoyla sınava hazırlanan adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Düzenli çalışma başarı getirir.” dedi.

Özvar yaptığı açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının dijital teknolojilerdeki gelişmeler de göz önünde bulundurularak yetiştirilmesi için tüm programların sürekli gözden geçirildiğini ve güncellendiğini belirtti.

Özvar sınava hazırlanan gençlere şöyle seslendi:

“Sevgili Gençler,

Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizin geleceği olan sizlerin, vizyon sahibi, donanımlı ve çok yönlü bireyler olmanızı arzuluyoruz. Yükseköğretimi akademi ile sınırlı olmayan, hayat boyu kullanacağınız pek çok kazanımın edinileceği bir yapıyla donatmak için adımlarımızı titizlikle atıyoruz.

Bu kapsamda çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu yıl da mevcut programlara ek olarak yeni bazı programları sizlerin tercihlerine sunacağız.

Tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim.

Geleceğiniz için önemli olan bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Yoğun bir tempoyla sınava hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden üstün başarılar dilerim. Unutmayın ki başarıyı düzenli çalışma getirir.”

2024-YKS takvimi

Üniversitede okumak isteyen adayların katılacağı 2024-YKS’ye bugünden itibaren 26 Şubat’a kadar başvurulabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamadan T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

2024-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran’da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi de 9 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.