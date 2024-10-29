Yozgat’ta Trajik Olay; Sinan Budak ve Yeğeni Gübre Çukurunda Can Verdi!

Ahırda çobanlık yapan Muhammed Ali Kerim, gübre çukuruna düşmesiyle panik yaratırken, çobanın kurtarılması için harekete geçen Sinan Budak ve yeğeni Veysel Taştan da çukura düşerek mahsur kaldılar. Olayın ciddiyetini anlayan çevredekiler, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.Yapılan ilk müdahalelerde, Sinan Budak ve Veysel Taştan’ın ölüm nedeni olarak gübre çukurundaki metan gazının etkisi belirlendi. Olay, hızlı bir şekilde gelişirken, hem çoban hem de kurtarmaya çalışan iki kişi için sonuçları ağır oldu. Acı kayıplar, yerel halkın ve yakınlarının yüreğini dağladı.

Sinan Budak’ın Hayatı

1980 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde doğan Sinan Budak, burada eğitim hayatını tamamladıktan sonra müteahhitlik ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Evli ve üç çocuk babası olan Budak, CHP’den belediye başkan adayı olarak da tanınıyordu.