Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonominin dönüşümü için yapısal reform yol haritasını açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz. Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız programımızla fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ile yüksek, kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız."