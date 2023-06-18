Ülkenin petrol kaynaklarını artırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Özellikle Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan petrol kaynakları, yeni keşifler için heyecan oluşturuyor.

Son olarak Şırnak'ta yapılan çalışmalardan müjdeli haber geldi. Terörden arındırılan Gabar'dan adeta petrol fışkırdı.

Sondaj çalışmalarına yoğunluk verildi

Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı.

Kato Dağı'nın yanı sıra Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Yürütülen çalışmaların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Son bölge Pervari...

Siirt’in Pervari ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Çatköy-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.

Pervari İlçe Kaymakamı Necati Aktan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Bilen ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal Çatköy bölgesi sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

"Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak"

Çatköy-1 kuyusunda başlanılan sondaj çalışmaları ile ilgili TPAO yetkilisi Ahmet Kılıçaslan’dan bilgi alan Kaymakam Aktan, petrol arama çalışmalarının Siirt'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Aktan, "İnşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.