3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları sonrası ÖTV güncellemesi gerçekleşmişti. ÖTV güncellemesiyle beraber sigara grupları da zamlı fiyatlarını duyurmaya başladı.

BİR GRUP DAHA AÇIKLADI

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelmiş, onu da BAT grubu takip etmişti. Son zam da Imperial Tobacco grubundan geldi. Öte yandan diğer sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde zamlı fiyatlarını açıklaması beklentiler arasında.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

Bat grubunun sattığı en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

Imperial Tobacco grubunun sattığı en ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL