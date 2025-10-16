Sigaraya tiryakileri üzecek yeni bir fiyat artışı yapıldı. Ağustos başında yapılan zamların ardından, ekim ayında da sigaraya zam geldi. Türkiye'de tütün pazarının en büyük firması olan Philip Morris paket başına 5 lira fiyat artışı yaptı.

EN UCUZ SİGARA 95 LİRAYA YÜKSELDİ

Firmanın ürettiği en ucuz sigara 95 liraya yükselirken, pazarda en fazla talep gören ürünleri ise 100 ve 105 TL'den satışa sunulacak. Philip Morris'in ardından rakip firmaların da bu hafta bitmeden fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Önümüzdeki dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanacak.

2025 YILINDA SİGARAYA 3. ZAM

Sigara fiyatları 2025 yılına artışla girmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sigara fiyatlarında paket başına ortalama 10 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 80 lirayı geçti. Daha sonra ise ağustos ayında 5 TL'lik bir zam daha yapıldı. 3. zam ise ekim ayında 5 lira oldu.