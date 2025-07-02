ÖTV artışları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak hesaplanıyor. Ocak-Mayıs 2025 döneminde Yİ-ÜFE %12,92 olarak gerçekleşti. Haziran ayı için %1-2 arasında bir artış bekleniyor.

Tahminlere göre, Haziran Yİ-ÜFE’si %1,5 olursa, ÖTV’ye %14,61 oranında zam yansıyacak. Bu artış, akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına otomatik olarak eklenecek, çünkü Cumhurbaşkanlığı’ndan aksi bir karar çıkmazsa zamlar anında uygulanacak.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, ÖTV artışından doğrudan etkilenecek. %14,61’lik tahmini zam oranına göre:

Benzin: Litre başına +2,10 TL

Motorin: Litre başına +1,97 TL

LPG: Litre başına +1,61 TL

Bu zamlar, 3 Temmuz’da pompaya yansıyacak ve ulaşım maliyetlerini artırarak zincirleme fiyat artışlarına yol açabilir. Araç sahipleri, zam öncesi depoyu doldurarak tasarruf sağlayabilir.

Sigarada paket başı 8-10 TL zam

Sigara fiyatları, karmaşık vergi hesaplamalarına rağmen büyük bir artışla karşı karşıya:

Mevcut Vergiler: Bir paket sigarada (20 dal) her dal için 1,8313 TL asgari maktu vergi ve 10,50 TL maktu vergi alınıyor. Oransal ÖTV %50, buna KDV ekleniyor.

Zam Sonrası: %14,61 artışla asgari maktu vergi 2,0988 TL’ye, maktu vergi 12,03 TL’ye yükselecek. Bir paketin KDV dahil vergisi 56,55 TL’den 64,80 TL’ye çıkacak.

Sonuç: Bir paket sigaraya, markasına göre 8-10 TL zam bekleniyor.

Alkollü içeceklere büyük zam

Alkollü içkiler de ÖTV zammından nasibini alacak.

Örneğin:

1 litre rakı: Mevcut ÖTV 1.365,72 TL. %14,61 zamla 199,50 TL artarak 1.565 TL’ye çıkacak.

%45 alkollü rakı: 70 cl’lik bir şişenin ÖTV’si 704 TL olacak.

Bu artış, alkollü içecek fiyatlarını ciddi şekilde yükseltecek ve sosyal yaşam maliyetlerini etkileyecek.

Diğer zam kalemleri

ÖTV zammının yanı sıra, Yİ-ÜFE oranına bağlı olarak şu kalemlerde de artış bekleniyor:

65 Yaş Aylığı: Yaşlılara verilen destek ödemeleri yükselecek.

Engelli Maaşı: Engelli vatandaşların maaşları artacak.

Kıdem Tazminatı Tavanı: Çalışanların tazminat hakları için üst sınır yükselecek.

Bedelli Askerlik Ücreti: Yeni bedelli ücreti, Yİ-ÜFE oranına göre belirlenecek.

Bu artışlar, sosyal yardımlardan iş dünyasına kadar geniş bir yelpazeyi etkileyecek.