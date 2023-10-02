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Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen, fırsatçıların müdahalesi ile de fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında rüzgar tam tersine döndü.

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe attığı adımlar sonrası ikinci elde fiyatlarda yüzde 10-15'lik düşüş yaşanırken sıfır tarafta ise bayilerde bulunurluk sıkıntısının da çözülmesiyle birlikte krediye erişimde de yaşanan zorluklarla bir zamanlar her ay düzenli olarak yapılan kampanyalar da geri dönmeye başladı.

Öyle ki kimi markalar fiyatlarda 180 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunarken 250 bin TL'ye kadar ise 12 ay boyunca faizsiz kredi veriyor.

KAMPANYA YARIŞI KIZIŞACAK

Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişlerin öne çekildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri bu taleplerin de karşılanmasının ardından sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabileceğine vurgu yaparak sıfır otoda kampanya yarışının daha da hızlanabileceğine vurgu yapıyor.

HYUNDAİ ASSAN GENEL MÜDÜRÜ: TAKAS VE İNDİRİMLER BAŞLADI

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise otomotivde indirim ve takas kampanyalarının başladığını belirterek "Birçok marka indirim ve takas kampanyalarına geçen ay başladı. Bence bunun devam edip etmeyeceği arz talep dengesiyle alakalı. Arz, talebi fazlasıyla karşılamaya başladığında ve markaların elinde stoklar yavaş yavaş çoğaldığında bunları satabilmek için birtakım kampanya yapacaklarını düşünüyorum. Biz de Tucson modelimizde bir kampanya yaptık ve önümüzdeki ay da farklı kampanyalar yapabiliriz." dedi.

FİYATLARI İNDİRİP FAİZİ SIFIRLADI

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajı veya nakit indirimle ulaşmak mümkün olacak.

Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor. Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde sunduğu avantajlarla da dikkati çekiyor. Bu modellerde de 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunan Toyota, sıfır kilometre otomobile ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Toyota'nın SUV modeli Toyota C-HR ise ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara sahip oluyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler de Corolla modelinde olduğu gibi 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

NİSSAN'DAN 125 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Nissan'ın Ekim ayı kampanyasında Qashqai ve X-Trail modellerinde 125 bin TL'ye varan indirimler mevcut. Faizsiz kredi imkanıyla birleşen bu indirimler otomobil severler için cazip fırsatlar sunuyor. Qashqai'nin yeni fiyat listesiyle birlikte e-POWER modellerinde de ciddi indirimler mevcut.

Sadece Nissan değil, Citroen, Opel, Ford ve diğer otomobil markaları da sıfır araç alacaklara çeşitli fırsatlar sunuyor.

KİMİ MESLEK GRUPLARINA ÖZEL EK İNDİRİM

Citroen, 2023 model otomobilleri için yüzde 1,99 ve yüzde 1,75'lik faiz avantajıyla dikkat çekiyor. Opel'in Corsa, Astra, Crossland ve diğer modellerinde de cazip ödeme seçenekleri bulunuyor. Özellikle sağlık çalışanları, avukatlar ve öğretmenler gibi meslek gruplarına özel ek indirimler de kampanyalarda yer alıyor.

Ford, Fiesta, Focus ve diğer binek modellerinde 300.000 TL, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz fırsatı sunarken, Renault ve Peugeot da kendi kampanyalarıyla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

Kia, Picanto, Stonic, Ceed SW ve diğer modellerinde 12 ay vadeyle yüzde 3,29 faiz imkanı sunuyor. Kia Sportage modeli de bu cazip faiz oranıyla dikkat çekiyor.

İNDİRİM KAMPANYASI TİCARİ TARAFA DA SIÇRADI

Fiat, Türkiye'nin önde gelen ticari araç markalarından biri olarak, otomobil almak isteyenler için çekici bir fırsat sunuyor.

Fiat Fiorino Combi İçin Özel Eylül İndirimi Fiat, Fiorino Combi modelini almak isteyenlere özel bir teklif sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında benzinli motor seçeneği ile Fiorino Combi'nin fiyatı 563.900 TL olarak belirleniyor. Ancak Eylül ayı boyunca bu aracı satın alacak olanlar için 15.000 TL'lik özel bir indirim uygulanıyor. Bu indirim sayesinde Fiat Fiorino Combi'nin fiyatı yalnızca 548.900 TL'ye düşüyor.

HABER7