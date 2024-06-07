Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinde Şok Eden İtiraflar ve Büyük Kriz!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finaline girdi. 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan bu heyecan dolu bölümde Ünal ailesi büyük bir kaosun içine sürüklendi. İşte Kızılcık Şerbeti 66. bölümde yaşananlar ve izlemek için gereken tüm detaylar...

Nilay’ın Şok İtirafı Ünal Ailesini Alt Üst Etti!

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde, Nilay'ın öğrendiği gerçek Pembe’yi derinden sarstı. Gelini Görkem ile kayınbiraderi Ömer’in geçmişteki ilişkisini öğrenen Pembe adeta beyninden vurulmuşa döndü. Pembe’ye rağmen harekete geçen Görkem'in acı sonu izleyicileri ekran başına kilitledi.

Pembe ve Görkem Arasındaki Büyük Savaş

Sezon finalinde Pembe, hem Ömer'e hem de Görkem'e olan öfkesine daha fazla dayanamadı. Ömer ve Görkem'in arasındaki ilişkiyi öğrenen Pembe, bu durumu sindiremedi ve olaylar kontrolden çıktı. Dolandırılan Sönmez ise gemi seyahatine çıkmaya karar verdi.

Kıvılcım ve Nursema’nın Aşkları Alevlendi

Kıvılcım’ın partisinde Rüzgar’a daha fazla direnemeyen Nursema, aşk ateşine teslim oldu. Doğa ve Giray’ın ilişkisi iyice ilerlerken, Ömer ve Kıvılcım’ın yemeğe geldikleri akşam Fatih her şeyi öğrendi ve büyük bir kriz patlak verdi.

Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm Sezon Finali İzle

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Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm Sezon Finali Full İzle

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalini izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Yeni sezonda neler olacağını merakla bekliyoruz!

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