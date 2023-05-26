Sivas merkeze bağlı Kolluca ve 4 Eylül Köyü yakınlarında bulunan 4 Eylül Barajı geçtiğimiz yıl kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle adeta tamamen kurumuştu.

Kentin içme suyunun bir kısmının karşılandığı barajda su yetersizliği nedeniyle kentte su kesintileri yaşandı. Bu yıl yağan yoğun yağışlar sonrası çöle dönen baraj adeta yeniden doldu taştı. Yaklaşık yüzde 30 civarlarında suyla dolan barajın eski görüntülerinden eser kalmadı. Kuruduğunda görenlerin bir hayli üzüldüğü baraj bugünlerde sevindiriyor. Barajın geçen yıl çekilen görüntüleriyle bu yıl çekilen görüntüleri farkı gözler önüne serdi.

“Hiç akmayan 10-20 senedir kurumuş derelerin suları aktı”

4 Eylül Köyü Muhtarı Ali Pek, son yağışlarla birlikte hiç akmayan 10-20 senedir kurumuş derelerin sularının akmaya başladığını ifade ederek, “ Belki de10 yılın en kurak dönemlerini yaşadı geçen sene baraj. Ve bu kuraklıktan dolayı baraj suyu tamamen çekildi.

Daha önceden de röportajlarda konuştuğumuz gibi belediye buraya iki tane büyük motor koymuştu. Motorla şehre su veriyorduk. Daha sonra Özen Barajı'na bağladılar. Şehrin suyunu kurtardılar. Ama bu son yağmurlarla son yağışlarda aşırı derecede bir yağış olduğundan dolayı hiç akmayan 10-20 senedir kurumuş derelerin suları aktı.

Ve bu sebepten dolayı da 4 Eylül barajı hemen hemen yüzde otuz, yüzde kırk gibi bir seviyede doldu. Şu anda da halen yağışlar devam ediyor. Derelerin suyu da halen durmadı. Bu şekil giderse önümüzdeki seneye Sivas rahat bir su içer. En azından su sıkıntısı çekmez” dedi.

“Baraj dolunca insanlar çocuğu olmuş gibi seviniyor”

Muhtar Pek, barajın dolmasıyla insanların çocuğu olmuş gibi sevindiğini belirterek, “Şimdi geçen sene hep üzülüyorduk. Devletin bir sürü koca yatırımı, bir de altta şehirde su isteyen insanlar var su bekleyen insanlar var. Şehrin suyu tamamen bitmişti. Buradaki, ben yaklaşık otuz yıllık da muhtarım. O dönemden beri böyle bir şey görünce yüreğimiz acıyordu. Bir sürü balıklar vardı içinde bir sürü hayvanlar vardı. Hepsi telef oldu. Ama şimdi yüzümüz güldü. Şu anda da millet çok seviniyor. Yani sanki böyle bir çocuğu olmuş gibi işte yeniden bir baharı olmuş gibi. İnşallah bu sene hem bahar dönemi iyi hem de su dönemi iyi” diye konuştu.

Muhtar Hüseyin Şahin ise, bu yıl yağışların bol olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 10 yıl bu baraja gelmiştim. Yüzde yüz doluluk oranını görmüştüm. Sonra takip ettim. Kuruduğunu duyduk. Şimdi geldim yüzde 25-30 seviyeye geldiğini gördüm çok sevindim. Bu sene yağışlar bol. Sivas'ımız suya hasret kalmayacak. Çiftçide yağışlardan çok memnun kalacak” şeklinde konuştu.iha