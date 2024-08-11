İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü sokak ortasında vurarak öldüren Harun Gül davasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olmaya karar verdi. Olay, Taşoluk Mahallesi'nde yaşandı ve cinayet, geniş yankı uyandırdı.

Cinayet Anı ve Müdahale Süreci

Serpil ve Harun Gül çifti, çocuklarının sünnet töreni için bir araya geldikleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Gül, yanında taşıdığı silahla Serpil Gül'ü sokakta üç el ateş ederek öldürdü. Olay yerindeki cep telefonlarıyla çekilen görüntüler, cinayetin ne kadar dehşet verici olduğunu gözler önüne serdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Harun Gül'ün Serpil Gül'ün başında beklediğini ve ambulansa engel olduğunu tespit etti. Harun Gül, polis ekiplerinin çağrısı üzerine teslim oldu ve tutuklandı.

Bakan Özdemir'den Sert Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bu üzücü olayın ardından güçlü bir mesaj verdi. Bakan Özdemir, "Serpil Gül'ün ölümünün ardından vicdansız katilin en ağır cezayı alması için davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi. Özdemir, şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak için sıfır tolerans politikası uygulayacaklarını vurguladı ve toplumun yaralarına parmak basarak bu tür olayların önüne geçmek için etkin stratejiler geliştireceklerini belirtti.

Bakanlık Mücadeleyi Sürdürecek

Özdemir, "Kadın cinayetleri, toplumumuzun kanayan yarasıdır. Serpil Gül’ün ailesine başsağlığı diliyorum. Bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için atılacak adımların önemini vurguluyoruz" şeklinde konuştu. Bakanlık, Serpil Gül davasında adaletin sağlanması için etkin bir şekilde mücadele edecek ve tüm hukuki süreçleri yakından takip edecek.