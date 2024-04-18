Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, çağrıda bulunarak, belediyeye çiçek göndermek isteyenlerin, çiçek almak yerine Van’daki SMA hastalarının hesaplarına bağış yapmalarını istemişti. Ayrıca yayımlanan mesajda; “Van halkının güçlü dayanışma desteği ile SMA hastası çocuklarımıza umut olacağız” denilmişti.

Bu destek açıklamasının ardından SMA hastası Sena bebeğin ailesi, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’i ziyaret ederek hem tebrik etti hem de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi resmi sitesinden yapılan açıklamada; “SMA hastası Sena bebeğin ailesinden Eşbaşkanlarımıza tebrik ve teşekkür ziyareti. Ailemizi kabul eden Eşbaşkanlarımız yardımlaşma ve dayanışma ağlarını Sena bebek ve kentimizdeki SMA hastaları için örüyoruz” paylaşımı yaptı.