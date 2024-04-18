Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, çağrıda bulunarak, belediyeye çiçek göndermek isteyenlerin, çiçek almak yerine Van’daki SMA hastalarının hesaplarına bağış yapmalarını istemişti. Ayrıca yayımlanan mesajda; “Van halkının güçlü dayanışma desteği ile SMA hastası çocuklarımıza umut olacağız” denilmişti.

G Lc Y K O Ww A A0 B9

Bu destek açıklamasının ardından SMA hastası Sena bebeğin ailesi, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’i ziyaret ederek hem tebrik etti hem de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

G Lc Y J9 X U A Awu0G

Konu ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi resmi sitesinden yapılan açıklamada; “SMA hastası Sena bebeğin ailesinden Eşbaşkanlarımıza tebrik ve teşekkür ziyareti. Ailemizi kabul eden Eşbaşkanlarımız yardımlaşma ve dayanışma ağlarını Sena bebek ve kentimizdeki SMA hastaları için örüyoruz” paylaşımı yaptı.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin