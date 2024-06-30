Van'ın tanınmış iş insanlarından Şemsettin Bozkurt, dün startı verilen "Van Kültür Yolu Festivali" ile alakalı görüşlerini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine "Van Kültür Yolu mu" yoksa "Van Çevre Yolu mu" diye soran Bozkurt, Van çevre yolunun yapımının üzerinden 10 seçim ve 1 referandumun geçtiğini söyledi.

İşte Şemsettin Bozkurt'un Van Kültür Yolu Festivali ile alakalı attığı o twit:

Sevgili Vanlı Ak Partililer, size bir soru; Vanlıların ihtiyacı Van kültür yolu mu ? Yoksa Van çevre yolu mu ? Her seçim öncesi başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, irili ufaklı tüm partililer Van Çevre yolunun bitirilmesi için tarih ve müjde veriyorlar. Malum Van kültür yolu festivali 1 hafta sonra bitecek. Peki üzerinden 10 seçim ve 1 referandum geçen 41 Km’lik Van çevre yolu ne zaman bitecek ? Malum genel seçimler kapıda ! Siz yeniden önümüzdeki seçimlerde Vanlılara bu müjdeyi verip onlardan oy istemeyi düşünüyor musunuz acaba :)