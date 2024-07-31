Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu öldürülmesinden sonra HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek sosyal medya üzerinde bir mesaj paylaştı.

“Zulme karşı direnişle geçirilmiş bir hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin halkının liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta sınırları aşalı çok oldu.

Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diliyorum." Dedi.