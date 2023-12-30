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WanHaber / ÖZEL

Yerel seçimde ortak aday çıkaran Saadet Partisi Van İl Başkanlığı ile Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı, Şehir İttifakı adı altında İpekyolu İlçe Belediye Başkan adayı Yılmaz Kılıç’ı tanıtmak için program düzenledi.

Şehir İttifakı tanıtım toplantısına; Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fethullah Erbaş, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi - Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Şehir İttifakı İpekyolu İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç ve çok sayıda partili katıldı.

Gelecek Partisi ile beraber bu şehrin kötü gidişatını değiştirmeyi hedeflediklerini belirten Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Gelecek Partisi ile beraber bu şehrin kötü gidişatını değiştirmek için bir ittifak kurduk. Bu çağrımıza aynı zamanda kulak veren Demokrat Parti ve diğer siyasi partilerimizle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu şehri çıkmazdan çıkarmak için, kayyum düzenini bozmak için bir ittifak kurmak istedik” ifadelerini kullandı.

“ALTERNATİF BELEDİYE SEÇENEĞİ SUNDUK”

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, Vanlılara alternatif belediye seçeneği sunduklarını aktararak, “10 yıldır bu ilçelerin belediyelerini kayyumlar yönetiyor. Bizler bu şehri bu belediyeleri kayyum cenderesinden kurtarmak için bu ittifakı kurduk, siyah ve beyaz arasına derin bir renk ekledik.

Bizler seçmenimize, vatandaşımıza İpekyolu’nda ikamet eden vatandaşlarımıza biz bir alternatif belediye seçeneği sunduk. Saadet ve Gelecek Partileri ve ardından Demokrat Partinin de desteğiyle yerel seçime start verdik” diye konuştu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fethullah Erbaş ile Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi - Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Van’ın İpekyolu ilçesinde Şehir İttifakı belediye başkan adayı tanıtım programında, her iki parti temsilcisini de tebrik ederek, Yılmaz Kılıç’a başarılar dilediler.

“BİZ BU ŞEHRİ ORTAK YÖNETECEĞİZ”

Şehir İttifakı Van İpekyolu İlçe Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç, vaatlerini partililere anlattı. Van’ın gelişemediğine değinen Kılıç, “Halkımızın yanında olacağız. Van’ın en büyük mahalleleri İpekyolu ilçesinde yer alıyor ve biz bu mahallere gereken yatırımları yapacağız. Kronikleşmiş eksiklikleri tespit edip sorunları gidereceğiz. Hem tarımı hem hayvancılığı teşvik edeceğiz, halkımızın yanında olacağız ve tüm çalışmalarımızı halkımızla beraber yapacağız.

Biz önce çalışma yapacağımız bölgenin halkına danışacağız ve fikirleri alarak hareket edeceğiz. Biz bu şehri ortak yöneteceğiz, bizim halktan yana meclisimiz olacak. Biz bu belediyeyi sizlerle beraber yöneteceğiz. Bu memleketin çocuğuyum, İpekyolu’nda aday olmamın tek bir nedeni var; bu şehrin derdi bana dert oldu.” diye konuşarak adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.