Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Yerel Seçimler için seçim takvimi 1 Ocak’ta başladı.

Bu takvime göre seçmen listeleri 4 Ocak itibarıyla askıya çıktı.

e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

Seçmenler ikamet ettikleri binadaki seçmen kayıtlarını görebilecek ve o adreste ikamet etmeyen kişiler için ilçe seçim kurullarına itiraz edebilecek.

Seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirilecek

Seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirilecek. Seçmen listelerine itirazlar da o tarihe kadar yapılabilecek.

27 Ocak’ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat’ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat’ta tamamlanacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ise 29 Şubat’ta başlayacak 24 Mart’ta tamamlanacak.

32 ilde oy verme işlemi 16'da bitecek

Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Bu iller, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklandı.