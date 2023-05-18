YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı. YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi. 14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı açıklanmıştı.

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" açıklamasında bulundu. Özel, kararın gerekçesinin de yer aldığı başvuru metnini de paylaştı.

Ayrıca vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.

Kaynak: İnternethaber