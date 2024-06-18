ORC'nin anketine göre, CHP %33,2 ile birinci, AK Parti ise %30,6 ile ikinci sırada yer aldı.

6 Bine Yakın Kişi Katıldı

10-14 Haziran tarihleri arasında 5.620 kişi ile yüz yüze yapılan anket, CHP'nin %33,2'lik oranla birinci parti olduğunu ortaya koydu. AK Parti ise %30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, CHP ve AK Parti arasındaki farkın sadece 2,6 puan olduğunu gösteriyor.

MHP ve Diğer Partilerin Durumu

Cumhur İttifakı'nın önemli ortağı MHP, ankette %10,9'luk bir oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada %9,7 ile Demokrat Parti yer alırken, İYİ Parti %4,2 ile altıncı sıraya düştü.

Erken Seçim Tartışmaları

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana geçen 3,5 ay içinde erken seçim iddiaları sıkça gündeme geldi. ORC'nin bu anketi, erken seçim senaryolarını yeniden gündeme getirebilir. Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunun yanıtları, mevcut siyasi dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.

Siyasi Analiz

Bu anket sonuçları, CHP'nin halk nezdinde artan desteğini gösterirken, AK Parti'nin oy kaybını da ortaya koyuyor. MHP'nin %10,9 ile üçüncü sırada yer alması ise Cumhur İttifakı'na olan desteğin hala güçlü olduğunu işaret ediyor. İYİ Parti'nin %4,2 ile altıncı sıraya gerilemesi ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeleri yakından takip edip, siyasi arenadaki hareketliliği sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.