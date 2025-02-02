Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında 97.346 olan Kapasite Rapor sayısı, 2024 yılında yüzde 3,28 azalış göstererek 94.150 oldu.

TOBB istatistiklerine göre kapasite raporlarının ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,27’sinde 1-9 arasında, yüzde 39,73’ünde 10-49 arasında, yüzde 8,15’inde 50-99 arasında, yüzde 6,17’sinde 100-249 arasında, yüzde 2,68’inde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.

2024 yılında Sanayi Kapasite Raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 0,32 artışla 4 milyon 7 bin 51 olarak kayıtlara geçti.

Bu kişilerin yüzde 5,11'i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 21,66'sı 10-49, yüzde 13,49'u 50-99, yüzde 22,33'ü 100-249, yüzde 37,42'si 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

VAN’IN SANAYİ KAPASİTE RAPORU

Geçerli sanayi kapasitesi raporu istatistiklerine göre 2024 yılında istihdamın en düşük olduğu iller arasında Van da var.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu birinci il 761 bin kişiyle İstanbul olurken, istihdamın en düşük olduğu il ise 239 kişi ile Bayburt oldu. Rapora göre 2024 yılında sanayilerde en az çalışanın bulunduğu iller arasında Van 22. sırada yer aldı.

Rapora göre bu dönemde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,06'dan yüzde 62,58'e gerilerken, büyük firmaların payı yüzde 36,94'ten yüzde 37,42'ye yükseldi.

Sanayi kapasitesi raporuna sahip tesislerde Van’da toplam çalışan 8 bin 627 kişinin görev dağılımı ise şu şekilde oldu;

Mühendis sayısı 148, teknisyen sayısı 205, usta sayısı 598, işçi sayısı 7 bin 133, idari personel sayısı 532 toplamda ise 8 bin 627 olarak gerçekleşti.

Sanayi kapasitesi raporuna sahip yerlerde 2023 yılında Van’da çalışan toplam kişi sayısı 9 bin 805 kişiydi. Van’da kapasite raporuna sahip yerlerde 2024’te bir önceki yıla göre çalışan sayısında yüzde 12’lik bir gerileme söz konusu oldu.