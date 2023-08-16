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İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokakları yeniden düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sanat Sokacağı ve Koçibey Caddesi'nde peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla cadde ve sokaklarda yeni imajına kavuşturuluyor.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alan ve refüjlerde mevsimlik çiçek, süs bitkisi ekimi, ağaç dikimi ile cadde ve sokaklarda bordür boyama çalışması yapılıyor. Daha yeşil ve estetik bir kent için çalışmalarını sürdüren İpekyolu Belediyesi ekipleri, yeşil alanlar, refüjler ve parklarda ağaç dikimi, ağaç bakımı, budama, çim biçme, yabani ot temizliği gibi çalışmalarını devam ettiriyor.

Özellikle kente gelen İranlı turistlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Sanat Sokağı'nda peyzaj çalışması yapan belediye ekipleri, sokağı yeni imajı kavuştururken, yapılan çalışmalar sonrası güzel bir görüntü ortaya çıktı. Sanat Sokağı ve Koçibey Caddesi'nde yapılan peyzaj çalışmaları vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, özellikle Sanat Sokağı'nın daha temiz tutulması gerektiği ifade edildi.

Sanat Sokağı'nda yapılan peyzaj çalışmaları sonrası paylaşılan fotoğrafların altına yorumlarda bulunan vatandaşlar, "Şu fotoğrafta yerde gördüğünüz kirlilik tamamen dönercilerin yağlı çöp poşetlerini gün içerisinde dışarıya bırakmalarından kaynaklanıyor.

Defalarca dile getirmemize rağmen ne bu nedenden dolayı bir ceza uygulandı ne de belediyece temizlik yapıldı", "Sanat sokağı lağım gibi. Fotoğraflara iyice bakin pisliği görürsünüz. Bütün esnaf pisliğini sokağa taşıyor. Belediye de hiçbir şekilde sokağı yıkamıyor. Sonuç zift gibi, lağım gibi bir sokak. Temizlik şart" ifadelerine yer verdiler.

van bölge gazetesi